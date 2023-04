Gran premio Formula 1 Imola 2023: svelato il poster ufficiale

Imola, 14 aprile 2023 – Il Formula 1 Qatar Airways Gran Premio del Made In Italy e dell'Emilia-Romagna si svolgerà dal 19 al 21 maggio nell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Ed ecco svelato il nuovo poster: tre bolidi, Ferrari, AlphaTauri e Alfa Romeo, sfrecciano sullo sfondo rosso e nero, colori dominanti che enfatizzano il claim 'Passione Pura' e riflettono lo spirito e l'entusiasmo dei tifosi che partecipano alla manifestazione sportiva più attesa.

Tre auto che rappresentano le eccellenze del Made in Italy e della filiera motoristica. Una filiera che nella Motor Valley emiliano-romagnola conta 16.500 aziende e oltre 90mila addetti, con 16 miliardi di fatturato e un export di 7 miliardi.

Bonaccini: “Orgogliosi di ospitare questo appuntamento nel cuore della Motor Valley”

“Siamo orgogliosi di ospitare in Emilia-Romagna la prima delle due tappe italiane del Mondiale di Formula 1 – spiega il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini –. Passione, impegno, innovazione ed eccellenza tecnica: il manifesto ben rappresenta i valori della nostra Motor Valley, perno del Made in Italy: un distretto motoristico unico al mondo, in cui sono nati e operano alcuni dei più grandi marchi motoristici, conosciuti ovunque. E il Gran Premio sarà anche quest’anno non solo un grande appuntamento sportivo, ma anche un’occasione unica per promuovere le eccellenze dell’Emilia-Romagna e del Paese, insieme al ministero degli Esteri, a quello dei Trasporti, a quello delle Imprese e del Made in Italy e a Ice. Un gioco di squadra che vede protagonista di primo piano anche il territorio”.

Tutto, infatti, avviene nell’ambito di un accordo che vedrà svolgersi il Gran Premio a Imola fino al 2025 e che coinvolge, oltre alla Regione e al Governo, anche Comune di Imola, Con.Ami, Automobil Club d’Italia e gli organizzatori del Mondiale di Formula Uno.

Il nuovo poster

Il poster è stato realizzato dall'Aci nel pieno rispetto delle linee guida internazionali indicate da Formula 1. Le tre auto italiane, simbolo di eccellenza tecnologica dell'automobilismo e di design Made in Italy, corrono in diagonale fornendo un'immagine di potenza e velocità, lasciandosi dietro le scie tricolori a rappresentare il Paese su una folla di tifosi esultante. Per valorizzare le partnership istituzionali, sono state rese evidenti raffigurazioni della Regione Emilia-Romagna, attraverso un profilo stilizzato dei monumenti delle principali città, che descrivono ciò di cui gli italiani vanno fieri: bellezza, tradizione, arte e cultura.

Il claim 'Passione Pura', oltre a indicare il sentimento più potente che ispira i veri appassionati di questo sport, sottolinea il piacere intenso per tutto ciò che esprime l'italianità, l'eccellenza dei prodotti dei territori, la capacità delle imprese di trasformare le materie prime in prodotti il cui stile è riconosciuto in tutto il mondo.

È quindi con l'hashtag #WeDriveIT e il claim 'Made in Italy in pole position', che l'Aci declina e comunica la passione per i prodotti italiani e il primato in ogni settore, dai motori al turismo, dalla moda all'artigianato, dalla tecnologia all'enogastronomia.

#WeDriveIT, il concept della campagna, unirà le eccellenze della Regione in uno storytelling che trova la sua punta di diamante nell'automobilismo e che con l'evento del Gran Premio di Formula 1 fornisce l'occasione per la visibilità internazionale del Made in Italy, che guida l'Italia nel futuro attraverso le sue eccellenze.