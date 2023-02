Grandi: "Andrea Costa, serve concentrazione"

di Luca Monduzzi

Una buona prova non basta più, adesso serve portare a casa i due punti. Lo sa bene l’Andrea Costa che dopo la sconfitta di Fabriano è tornata a casa sì con gli elogi per essersela giocata contro una super favorita del girone C, ma senza i due punti che servono per fare svoltare la classifica.

E il coach Federico Grandi è sulla stessa linea, mettendo già nel mirino la sfida con Ancona. "Abbiamo giocato una grande partita perché a un minuto e mezzo dalla fine eravamo avanti su un campo come quello di Fabriano che finora nessuno è riuscito a espugnare – dice Grandi –. Peccato per non avere preso i due punti in una partita che si è decisa per episodi, un po’ per superficialità nostra, un po’ per qualche rimbalzo in attacco di troppo concesso. È stata una partita che ci dà la consapevolezza di essere sulla strada giusta, ma adesso vogliamo tornare alla vittoria e muovere la classifica".

I finali punto a punto sono stati finora un tabù per l’Andrea Costa, e questo al di là del ranking dell’avversario (si ricordano le sconfitte ai supplementari con Cervia e Faenza e quelle in volata con Piacenza, Rieti e appunto Fabriano).

"Dovremo fare tesoro di quello che è successo e non commettere più alcuni errori; gestire meglio certi possessi e in quei momenti essere un po’ più cinici. Con Fabriano abbiamo costruito buoni tiri per provare a chiuderla prima; questo è un passo avanti rispetto ad altre gare in cui non riuscivamo neanche a trovarli questi tiri. Continuando così i tiri entreranno e ci porteranno i due punti".

Anche i rimbalzi sono stati spesso un dato penalizzante per i biancorossi. "Paghiamo un gap fisico contro tante squadre e questo ci porta a sopperire a rimbalzo. Ci stiamo lavorando da inizio stagione per limitare questa differenza, alcune volte ci è riuscito bene anche contro squadre molto fisiche ma alla minima distrazione veniamo puniti. Il lavoro è evitare al massimo queste distrazioni, soprattutto sui rimbalzi lunghi o quelli degli esterni in corsa".

In un girone che si conferma equilibratissimo, coach Grandi sa di non potere più aspettare dai suoi quel salto di qualità in più che può fare la differenza tra una vittoria o una sconfitta.

"Regna l’equilibrio e la classifica è corta – chiude il coach –. A noi manca soltanto il compiere questo step in più a livello di concentrazione e di mentalità, ed è arrivato il momento di farlo perché siamo già a febbraio e davanti a noi abbiamo tanti scontri diretti, molti dei quali persi all’andata, contro squadre che sono poco più sopra di noi e che vogliamo vincere".

Dal campo. Un problema alla caviglia nell’allenamento di mercoledì per Carlo Trentin che sarà monitorato in questi giorni.