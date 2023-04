Grandi euforico. Regazzi: "Poche energie"

di Antonio Montefusco

Il derby stavolta si colora di biancorosso. La Virtus ha provato a vincerlo, ma si è dovuta arrendere alla forza dei cugini capaci di giocare una partita migliore rispetto ai dirimpettai. Senza Ronca e Tomassini, quindi con gli esterni contati, i gialloneri sono rimasti in gara. L’Andrea Costa fa cosi l’aggancio in graduatoria ma non è riuscita a ribaltare la differenza canestri, a fine regular season, a parità di punti si piazza prima la V imolese: "Qua il risultato finale – commenta coach Marco Regazzi – non è questione di lunghi o piccoli ma di intensità. Vedo una squadra abbastanza piatta, giochiamo sempre allo stesso ritmo, siamo corti. Non possiamo esprimere la nostra idea, la nostra condizione ha qualche gap perché in allenamento non si può fare di più a causa delle assenze. Quando ti manca intensità difensiva poi viene a mancare anche la corsa, l’energia e la sfrontatezza. In questo momento alla Virtus sono venute meno le energie. Dopo questo derby vanno dati i meriti all’Andrea Costa che ha avuto una bella giornata al tiro". Il risultato premia i biancorossi: "La differenza nel match è abbastanza chiara ed è stata fatta da quelle 34 bombe in più segnate dalla squadra di Grandi. I nostri avversari hanno potuto lottare di più, ci sono stati tanti contatti dove i biancorossi sono stati più pronti di noi. Rispetto agli altri due derby dico onestamente di non aver visto qualcosa di diverso. Come ho detto in precedenza paghiamo la scarsa condizione attuale, è dal derby di dicembre che per un motivo o per l’altro manca sempre qualche giocatore all’appello, quando sei contato sugli esterni, devi chiedere sacrifici ad altri giocatori e questo finisci per pagarlo".

Una piccola analisi sulla partita: "Eravamo sotto di sei punti, Magagnoli ha sbagliato il lay up del -4, dall’altra parte l’Andrea Costa ha trovato il tiro dalla lunga distanza di Fazzi e questo ci ha ricacciato a -9. In quel frangente il match si è chiuso e per noi non c’è stato più nulla da fare. Mancano cinque partite alla fine, la prima la giocheremo mercoledì sera con Empoli, dai miei uomini voglio vedere lo stesso spirito di stasera dove non ci ha certo aiutato il punteggio maturato questa sera. Vogliamo riscattarci subito per muovere la classifica a nostro vantaggio".