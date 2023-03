Grandi: "Un’Andrea Costa fragile" Derby, oggi il via alla prevendita

Una sconfitta difficile da digerire. Poche e confuse idee in attacco e le difficoltà a colpire la zona di Piacenza hanno portato a un bottino di soli 56 punti per l’Andrea Costa, a cui non può bastare più svolgere egregiamente il suo lavoro in difesa. "Una brutta partita – ha dichiarato coach Federico Grandi –. L’approccio non è stato dei migliori, non abbiamo mai trovato ritmo e fluidità in attacco. A inizio del terzo quarto abbiamo avuto qualche fiammata attaccando un po’ di più il ferro, trovando tiri migliori, ma Piacenza ha risposto sfruttando il suo talento. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto a quello che eravamo prima della pausa". Evidenti le difficoltà ad attaccare la zona di Piacenza. "Nel primo tempo l’abbiamo attaccata male, nel secondo meglio ma siamo stati poco lucidi e ci siamo accontentati di un gioco perimetrali che ci ha portato a tiri con poco ritmo. Come mai questi problemi? La squadra è ancora fragile mentalmente". Un’altra serata storta per Trentin, ancora condizionato dai falli. "Capisco la frustrazione perché forse il secondo fischiatogli non era suo, ma deve continuare a darci una mano e lui è un po’ uscito di partita".

Parte oggi e sarà aperta fino a venerdì, la prevendita dei biglietti per il derby imolese del 2 aprile. Primi giorni riservati ai tifosi biancorossi che potranno acquistare i biglietti nella sede in via Valeriani (orari 9-13 e 14-17): 15 euro la gradinata, 25 euro il parterre, mentre è gratuito l’ingresso per i nati fino all’anno 2008. In occasione del derby non sarà valida qualsiasi altro tipo di tessera per l’ingresso gratuito, ad eccezione delle tessere del settore giovanile che andranno tramutate in biglietto gratuito. Da lunedì 27 marzo, si aprirà la vendita libera dei biglietti rimasti invenduti.

l.m.