Grifo, ancora un ko La Curti sorride

Va vicino a ritrovare la vittoria perduta la Mbe Grifo, sconfitta solo nel finale da Casalecchio nella quartultima giornata di C Silver. Finisce 66-72 per il Cvd con la Grifo che riesce a giocare una gara attenta in difesa contro la seconda forza del campionato recuperando più volte i break degli ospiti e portandola al testa a testa finale: 64 pari al 37’, quindi un allungo Cvd sul 64-68 al 39’ e la Grifo che accorcia fino al 66-68 prima che la giostra dei liberi finisca per premiare il Cvd. Sugli scudi per gli imolesi Calzini, autore di 24 punti, quindi Piazza (11) e Giovannelli (10). La Mbe Grifo tornerà in campo sabato 15 aprile, alle 18:30, al PalaRuggi contro Rebasket. Ce la fa invece la Curti a interrompere il diguno di vittorie e portare a casa il primo referto rosa della seconda fase di D. Merito del netto successo per 98-68 a Castelfranco, con la squadra biancorossa che ribalta il -20 dell’andata e si prende il settimo posto del girone verde.