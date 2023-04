Grifo e Curti all’ultima fatica della stagione

Va verso la chiusura la serie C Silver per la Mbe Grifo. Domani i biancoblu imolesi affrontano l’ultima trasferta scendendo in campo alle 21 a Medicina, contro la Virtus del tecnico imolese Matteo Dal Pozzo, sesta forza del campionato. Per gli uomini di coach Sandro Creti si va a concludere una stagione segnata da tante difficoltà e ben poche soddisfazioni, con solo due vittorie al momento e un girone di ritorno negativo che ha finito per condannare la formazione imolese all’ultimo posto.

Si chiude il campionato della Curti International che affronterà l’ultima giornata del girone E di serie D. I biancorossi chiuderanno la stagione a San Giovanni in Persiceto, nella sfida che li vedrà affrontare domenica alle 18 la Vis Persiceto, terza forza del girone che porta ai playoff promozione verso la serie C. Un girone finale nel quale i biancorossi hanno forse faticato più del previsto (un solo successo due turni fa) ma forti di quanto di buono fatto nella prima parte di stagione si godono anche per la prossima la permanenza nella futura serie D 20232024.