Grifo e Curti, altra giornata da dimenticare

Ancora una giornata nera sia per la Grifo che per l’International, entrambe sconfitte.

La Mbe Grifo Imola allunga ancora la sua striscia di sconfitte in serie C Silver dopo il netto 70-49 rimediato in casa del Veni Basket. Una partita difficile in partenza per la Grifo, con soli sei senior a disposizione, che la Veni ha tenuto sempre in mano. La Grifo giocherà sabato alle 18,30 al PalaRuggi contro il Magik Parma. Sfuma invece all’ultimo quarto la possibilità per la Curti di strappare il primo successo nella poule promozione di serie D.

I biancorossi sono stati battuti per 74-63 dal Centro Minibasket Ozzano dopo una partita giocata sempre sul filo dell’equilibrio decisa nell’ultimo quarto, quando i padroni di casa siglano l’allungo decisivo.

La Curti tornerà in campo venerdì, alle ore 21, alla Ravaglia con la capolista Vis Persiceto nell’ultima di andata.

l. m.