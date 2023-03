Grifo e Curti, ecco altri due stop

È ancora amaro il weekend di Grifo e International, ancora a secco. In C Silver la Mbe Grifo prosegue il suo periodo negativo con la sconfitta per 94-59 maturata sul campo di Correggio. Privi di Giovannelli, Fussi e Syla, i biancoblù non riescono a reggere l’urto della prima della classe e cedono già nel corso del primo quarto. Un ko che segue quello arrivato nel turno infrasettimanale contro il Gaetano Scirea. La Grifo tornerà in campo sabato alle 18,30 al PalaRuggi contro Cvd Casalecchio. In D non arriva la vittoria per la Curti ma i giovani biancorossi non demeritano contro la più esperta Modena cedendo per 75-84 dopo una buona partita.