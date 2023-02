Prova a non arrendersi la Mbe Grifo, in serie C Silver, cercando ancora una vittoria che manca ormai da nove giornate e da quasi tre mesi

(l’ultima fu a metà novembre contro il Gaetano Scirea Bertinoro).

I biancoblu ci proveranno domani alle 18,30 al PalaRuggi nella sfida che nella terza giornata di ritorno vedrà i biancoblù di coach Creti affrontare un ostacolo insidioso qual è la Scuola Basket Ferrara. In serie D la Curti International resta ancora a zero punti nel girone E che porta verso i playoff promozione, dopo la sconfitta per 86-68 rimediata in casa dei Giardini Margherita.

Una partita che ha visto i biancorossi tenere testa ai bolognesi solo nel primo quarto, prima di affondare senza riuscire a reagire e cambiare così l’inerzia del confronto.

I ragazzi del tecnico Baroncini torneranno in campo questa sera alle 21 tra le mura amiche della palestra Ravaglia nella terza giornata sfidando il Modena Basket.

l. m.