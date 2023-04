Grifo, la retrocessione è reale. International, piace la linea verde

Con l’ultima sconfitta va in archivio la stagione di serie D per la Curti Imola. Per i ragazzi dell’International è arrivata la sconfitta esterna per 83-74 in casa della Vis Persiceto che vale l’ultima posizione nel girone E Verde che metteva in palio la qualificazione ai playoff per salire nella serie C Unica, purtroppo impreziosito solo dalla vittoria con Castelfranco per la squadra allenata da coach Wainer Baroncini. Al netto del percorso nella seconda fase, è una stagione che si chiude in maniera positiva per la società imolese, con la salvezza centrata a gennaio, dopo che la classifica della prima fase aveva visto i biancorossi chiudere al quarto posto nel girone D, grazie a sette vittorie e sette sconfitte. Obiettivo raggiunto per l’International Imola, partita con una squadra ricca di giovani e con l’esperienza di Bargantini, Dall’Osso e Totaro a fare da guida.

Salendo in serie C Silver la Mbe Grifo Imola è stata sconfitta 101-55 dalla Virtus Medicina in una classica gara da fine stagione in cui soltanto i medicinesi avevano ancora qualcosa da chiedere. La Grifo, ormai da tempo condannata alla retrocessione in serie D, chiuderà la sfortunata stagione sabato alle 20,30 al PalaRuggi (arbitri Neri e Guerrini) nella sfida contro il 4 Torri Ferrara, penultimo, contro cui provare a raccattare almeno una vittoria nel girone di ritorno.

l. m.