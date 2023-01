Guelfo, ecco il regalo di Natale Arriva il giovane Mazzotti

Il Guelfo Basket ha inserito nel proprio roster un nuovo giocatore, si tratta del play guardia Mattia Mazzotti (2003) cresciuto nel Russi, e poi successivamente a Faenza dove ha giocato nelle squadre Under 16 e Under 18, con i manfredi si è allenato con la prima squadra nel torneo di serie B 20192020. Mazzotti nel 20202021 è passato al Basket Ravenna in A2, ma qui è stato dirottato al campionato Under 18 dove ha segnato 13 punti di media a partita, l’anno successivo è andato con il coach Federico Vecchi a Cividale giocando sia in Under 19 che in C Silver, da qui ad agosto 2022 è andato in prestito alla Riso Scotti Pavia di serie B.

Da ieri invece Mazzotti è a disposizione di Claudio Agresti e cercherà di aiutare i gialloblù a fare un buon torneo di C Gold. Mazzotti è un giovane di belle speranze da cui ci si attendono qualità ed energia, a Castel Guelfo avrà la possibilità di crescere, maturando una maggiore esperienza, e di mettersi in mostra facendo la propria parte con i nuovi compagni di squadra.

a. m.