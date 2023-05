I gialloneri puntano al settimo posto

di Antonio Montefusco

La regular season di serie B è arrivata all’ultima giornata, questa sera alle 18 i gialloneri giocheranno al PalaRuggi con Piacenza. Una sfida da vincere per prendersi una buona posizione per giocare gli spareggi che porteranno alla prossima serie B d’Eccellenza. A quaranta minuti dal gong, i gialloneri sono ottavi a pari merito con Ancona, i marchigiani hanno gli scontri diretti a favore e, in caso di arrivo a braccetto, si prenderanno il settimo posto. La V imolese in prima battuta deve fare i due punti con Piacenza, poi se dalla sfida Ancona-Blacks Faenza arriverà la vittoria dei manfredi e al PalaRuggi uscirà il segno uno gli uomini di Marco Regazzi si piazzeranno settimi.

La cosa importante è non perdere per non farsi eventualmente agganciare da Andrea Costa, Fiorenzuola e Senigallia. Le squadre a quota 26 giocheranno questi incontri: Matelica-Fiorenzuola, Empoli-Andrea Costa e Senigallia-Fabriano. La formula del campionato dice che le prime quattro giocheranno i play off per salire in A2, mentre le formazioni dal 5° al 12° disputeranno gli spareggi per approdare alla prossima B d’Eccellenza. Si gioca al meglio delle tre vittorie con il fattore campo a favore di chi si è piazzato meglio dell’avversaria. Nel frattempo sono già retrocesse nel prossimo campionato interregionale San Miniato, Empoli e Tigers Romagna.

La Virtus vuole regalarsi un ultimo ballo da protagonista, di fronte troverà un’avversaria che ha già vinto la partita d’andata 70-62, con i virtussini che inseguirono per tutti i 40 minuti accarezzando la possibilità di vincerla. Un ultima uscita di regular season davanti ai propri tifosi a cui Aglio e compagni vogliono regalare una gioia. La V imolese arriva dalla splendida vittoria di domenica scorsa a Fabriano, un campo dove solo i gialloneri sono riusciti a portare a casa lo scalpo.

Quelli odierni saranno quaranta minuti belli intensi, servirà la massima concentrazione per avere la meglio di una squadra che fin qui ha fatto un’ottima stagione vincendo ben 16 incontri. Se non ci saranno intoppi dell’ultima ora il tecnico Marco Regazzi avrà tutti gli uomini a disposizione, ci sono possibilità di rivedere in campo anche Alessandro Vigori che nelle ultime uscite ha dovuto pagare dazio a un problema a un gomito.