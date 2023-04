I ragazzi del Romagna fanno percorso netto Tre vittorie su tre partite, ma c’è l’eliminazione

Percorso netto per la Pallamano Romagna nella quarta fase eliminatoria della serie Youth League, il campionato nazionale under 20 di pallamano. A Belluno

la squadra allenata dal rientrante Domenico Tassinari ha battuto in sequenza il Palazzolo (41-17), il Leno (37-19) e il Ferrarin (42-17) nel concentramento in campo a Belluno.

I sei punti però non sono bastati per qualificarsi per il Final Round in programma all’inizio di giugno perché

i romagnoli sono arrivati quarti a pari merito con

il Molteno che va avanti in virtù del successo nello scontro diretto vinto nella fase precedente. Le altre tre formazioni che sono passate sono il Cassano Magnago,

il Pressano e infine il Merano facenti parte del gruppo uno.

Nel secondo gruppo in cui si gioca anche oggi comanda invece il Genea Lanzara con 18 punti, davanti al Carpi

e al Camerano con 14,

poi all’Aretusa e al Monteprandone con 12 che chiudono così la classifica.

Insomma, buona prova per

i ragazzi del Romagna ma anche poca fortuna per non essere riusciti a passare il turno nonostante tre sigilli

su tre.

Mirko Melandri