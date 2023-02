I ragazzi di Mezzetti al Torneo di Viareggio

Una storica prima volta per l’Imolese: i rossoblù saranno presenti al 73° Torneo di Viareggio, che si disputerà dal 20 marzo al 3 aprile. Prima partecipazione di sempre per la formazione allenata da Lorenzo Mezzetti, oggi 12° in classifica, da neopromossa, nel campionato Primavera 2. Ieri mattina, nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio, sono stati sorteggiati gironi e calendari: l’Imolese è finita nel gruppo B – girone 8, dove affronterà i brasiliani dello Sport Recife, i nigeriani del Ladegbuwa e una rappresentativa della Serie D.

Le gare si disputeranno nelle giornate di martedì 21, giovedì 23 e sabato 25 marzo. Quest’anno, compresi i rossoblù e il Sassuolo detentore del trofeo, saranno 15 le squadre italiane, alle quali si aggiungono compagini provenienti da Ucraina, Senegal, Argentina, Australia, Stati Uniti, Ghana, Ungheria, Sierra Leone, Nigeria, Grecia, Spagna e Brasile. Un riconoscimento significativo per il club imolese: il Torneo di Viareggio, dal 1949, è un appuntamento fisso non solo per gli appassionati, ma per gli osservatori delle più importanti società al mondo.

g. p.