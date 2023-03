I Ravens a terra Bob Gallucci: "Ci rifaremo"

Partenza con il freno a mano tirato per i Ravens allenati dall’head coach Bob Gallucci, cavallo di ritorno, che hanno perso a Bologna contro i Doves con il punteggio di 32-0.

Primo scivolone nel campionato di Terza divisione per la formazione viola-oro che ora si preparerà per riscattarsi domenica 26 marzo nella tana capitolina della Legio XIII Roma.

"Ovviamente – dice l’head coach Bob Gallucci – questo non è stato il risultato che gli Imola Ravens speravano o lo staff tecnico. Ma ero molto soddisfatto per la prestazione del secondo tempo. Nel primo abbiamo commesso molti errori, meno sbagli nella ripresa. Abbiamo molto lavoro da fare. Era la nostra prima partita. Anche se siamo delusi, non siamo affatto distrutti. Siamo pronti a tornare a combattere per quello che dobbiamo fare. Nessuno è più infelice dei giocatori. Sappiamo cosa dobbiamo fare e ci impegneremo al massimo per portarlo a termine".

m. m.