I Ravens affrontano la Legio XIII

Archiviata la netta sconfitta contro i Doves Bologna (32-0), i Ravens ripartono nel girone 2 di Terza divisione affrontando in terra capitolina domani alle 15,30, al Totti Sporting Club, la Legio XIII Roma. Per la truppa allenata dall’head coach Bob Gallucci si tratta di un’occasione per riscattare la sconfitta contro le "colombe".

Nella partita di esordio, invece, i laziali hanno espugnato lottando il terreno di gioco dei Braves Bologna con il punteggio finale di 23-36.

Il prossimo appuntamento per i "corvi" sarà finalmente tra le mura amiche del centro tecnico Bacchilega, in Pedagna dove l’avversario saranno i Braves Bologna domenica 16 aprile alle 15,30.

La classifica: Angels Pesaro, Legio XIII Roma 1000 (1 vinta – 0 perse); Doves Bologna 500 (1-1); Braves Bologna, Ravens Imola 0 (0-1).

m. m.