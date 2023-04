I Ravens alla ricerca del riscatto

Nei match contro i Doves Bologna e la Legio XIII Roma, i Ravens allenati dall’head coach statunitense Bob Gallucci, hanno incassato solo sconfitte. E infatti i viola-oro sono relegati all’ultimo posto del girone B del campionato di Terza divisione insieme ai Braves Bologna.

La graduatoria è comandata dai capitolini che stanno compiendo il percorso netto, davanti agli Angels Pesaro con due successi e un ko e alle "colombe" che hanno vinto una partita e ne hanno persa un’altra. Domenica solo una formazione resterà al palo perché è in programma lo scontro diretto tra i "corvi" e i Braves che si disputerà alle 15,30 finalmente tra le mura amiche degli imolesi, al centro tecnico Bacchilega, in via Salvo D’Acquisto, nel quartiere Pedagna. Gli avversari dei Ravens hanno perso prima contro i Legio XIII Roma col punteggio di 23-36 e poi, opposti ai marchigiani col punteggio di 40-18.

Il prossimo appuntamento sarà sempre casalingo domenica 30 aprile alle 15,30 con gli Angels Pesaro.

m. m.