I Ravens battuti dalla Legio XIII Secondo ko

Seconda sconfitta consecutiva per i Ravens allenati dall’head coach Bob Gallucci che perdono nella capitale d’Italia contro i Legio XIII Roma col punteggio di 49-27. La squadra viola-oro termina il match a testa alta fornendo il massimo contributo. Tanti i miglioramenti sia nella fase difensiva che in quella offensiva, aspetto che fa ben sperare per il proseguo del campionato di Terza divisione.

Il ko fa il paio con quello dell’esordio sempre esterno contro i Doves Bologna.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 16 aprile alle 15,30 finalmente tra le mura amiche del centro sportivo Bacchilega dove arriveranno i Braves Bologna.

Il calendario metterà poi di fronte agli imolesi sempre in casa domenica 30 aprile contro gli Angels Pesaro. Poi domenica 21 maggio sempre al Bacchilega è previsto il ritorno con i Doves e il sabato successivo si chiude la stagione regolare con la trasferta contro i Braves Bologna.

m. m.