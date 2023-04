I Ravens si scoprono senza ripresa

Nella prima partita casalinga disputata al centro tecnico Bacchilega, i Ravens, allenati dall’head coach americano Bob Gallucci, hanno perso contro i Braves Bologna 20-31. La formazione violaoro si disimpegna molto bene offrendo una buona prestazione.

Dopo aver concluso il secondo quarto con un punto di svantaggio, i Corvi subiscono un calo fisico facendosi sorpassare di due touchdown. Nell’altro match del girone la Legio XIII Roma ha espugnato il terreno di gioco dei Doves Bologna imponendosi per 0-21.

In classifica comandano i capitolini con quattro vittorie all’attivo su altrettante sfide, seguiti dagli Angels Pesaro con due successi e un ko, dai due team felsinei con un hurrà e due battute d’arresto e infine gli imolesi con tre sconfitte. Il prossimo appuntamento per i Ravens è in programma domenica 30 aprile alle 15,30 tra le mura amiche contro gli Angels Pesaro.

m. m.