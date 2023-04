I Redskins di Salas cercano il tris di successi Oggi c’è la sfida al Godo, rivale dei tempi d’oro

Nel girone I del campionato di serie C di baseball è percorso netto dopo due partite per i Redskins che hanno regolato il Minerbio (6-5) e dominato il San Lazzaro B (13-0) sul diamante del centro sociale Tozzona. Oggi, alle ore 15, è in programma la prima trasferta della formazione guidata dal manager Marino Salas. L’avversario di turno è il Godo nel match che si disputa allo stadio Antonio Casadio.

La sfida evoca annate in cui le due squadre si incontravano per traguardi ben più prestigiosi di una serie C.

Nelle precedenti due partite i ravennati hanno vinto in casa contro Rovigo con il punteggio di 17-14, ma poi hanno sbandato lasciando l’intera posta in palio al San Lazzaro A (4-25).

Le altre gare: San Lazzaro B – Minerbio, Rovigo – Ozzano Virtus, Sasso Marconi – San Lazzaro B. Classifica: Redskins 1000 (2 vinte – 0 perse); Minerbio, Godo, Ozzano Virtus, Rovigo, San Lazzaro A 500 (1-1); San Lazzaro B 167 (0-2); Sasso Marconi 0 (0-2).

Mirko Melandri