I Redskins festeggiano i quarant’anni e puntano tutto sui giovani

Un compleanno importante. I Redskins compiono quarant’anni e festeggiano disputando un campionato che li vede opposti a Minerbio, Godo, Sasso Marconi, Ozzano Virtus, Rovigo, San Lazzaro A, San Lazzaro B con l’obiettivo di migliorare il risultato dell’anno passato, cioè la promozione in serie B. La guida della squadra del campionato di serie C sarà affidata all’allenatore Marino Salas, aiutato da Federico Cortini, Davide Poli e Luca Freddi che saranno impiegati anche in qualità di giocatori. L’attenzione del club è rivolta soprattutto al settore giovanile con cinque under 18 che sono già aggregati alla prima squadra.

Si tratta di Riccardo Baldisserri, Luca Biancoli, Michele Burgagni, Gregorio Montroni e Andrea Soglia. L’esordio in campo è previsto fra tre settimane, ovvero per domenica 16 aprile, sul diamante della Tozzona contro il team di Minerbio.

Sul fronte del vivaio, intanto, le formazioni allestite sono quelle dell’under 12, guidata da Gabriele Tommasini, la squadra dell’under 14 allenata da Alessio Marzaduri e poi l’under 18 di Giampaolo Baldisserri.

E per finire, ma non ultimo, il minibaseball che è curato dallo stesso presidente Riccardo Soglia.

