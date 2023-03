Iattoni: "L’Olimpia non deve temere nessuno"

di Giacomo Gelati

Con l’ultima delibera federale, che potrebbe portare a 5 il numero di promozioni nel neoistituito campionato di B Interregionale (al via nella stagione 20232024), il rush finale di C Gold si fa ancora più avvincente e ha tra i protagonisti l’Olimpia Castello di capitan Riccardo Iattoni (foto), quarta in classifica e in campo domenica alle 18 contro la Sg Fortitudo. Un derby importante tanto per la classifica quanto per il morale dei castellani, reduci dal ko di Montecchio. Iattoni, cos’è mancato in quella sconfitta ?

"Concordo con le parole del presidente, che ha parlato di incapacità di reagire in nessun momento della partita, anche quando abbiamo avuto una reazione di nervi nel finale. Ma in tutta onestà vorrei anche aggiungere che Montecchio ha fatto una gran partita e, pur mancandogli un giocatore chiave come Germani, hanno giocato a viso aperto e i complimenti sono più meritati. Ci aspettavamo una squadra sulla difensiva e invece abbiamo trovato un gruppo arrembante, fermo restando che dovevamo fare di più in difesa e da un punto di vista dell’approccio".

Mancano sei partite alla fine della regular season. Temete le inseguitrici Ferrara, Montecchio e Fortitudo?

"Temere non è la parola corretta perché non dobbiamo avere paura di nessuno. Anzi, dobbiamo essere consapevoli che ci sono squadre che stanno crescendo e che abbiamo la fortuna che da qui alla fine è tutto nelle nostre mani. In questo momento conta avere più motivazioni degli avversari ed essere super concentrati".

È stato il primo a parlare di obiettivo playoff. Si ritiene soddisfatto fino a qui?

"Adesso che la formula potrebbe allargarsi a 5 promozioni in B Interregionale ho stimoli ancora più forti e sto cercando di trasmetterlo agli altri. Sono sicuro che in generale tutti sappiano bene quali sono gli obiettivi di questa squadra, poi i ragazzi sono giovani e non voglio caricarli di pressione. Da capitano voglio che tutti siano sereni, ma che sappiano anche che si può far bene. Se una stagione gira bene e c’è la possibilità di arrivare in fondo si deve sfruttare il vento a favore".

Domenica arriva la Fortitudo. Che gara si aspetta?

"Loro sono giovani e ricchi di talento. Noi abbiamo lavorato e saremo sicuramente più pronti di sabato scorso".