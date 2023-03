Il Blaze infiamma il PalaRuggi Bertinazzi show: s’impone per ko

È stato un successo l’evento Blaze, organizzato da Matteo Valentini e Andrea Minguzzi, che è andato in scena al PalaRuggi. Ecco tutti i risultati dei match: main card match kickthai boxe Duca Ciprian (Fight Academy Extreme) batte Marco Peccarino (Sempre Avanti), Marco Ferroni (Team Marceddu) batte Sergio Vintonovich (Pf Bellaria), Manuel De Luca (Sempre Avanti) batte Cosimo Fratoni (Pf Prato), Marian Bellettini (Pf Imola) perde contro Shakib Elkadimi (Milano), Amin Aarafa (Pf Imola) vince per ko tecnico contro Sasa Jovanovic (Yaksha Combat team Slovenia), Veronica Gallamini (Snatch Fight) vince su Liliana Amaritei (Scorpions Hirlau), Farid Tahiri (Pf Imola) perde per ferita contro Soufiane El Filali (Naito Gym Belgio). Nell’under card vittoria di Irene Conti (Pf Imola) su Cristiana Erika Scurtu (Pf Cervia), sconfitta di Anna Maria Mesina (Pf Imola) contro Rosa Costabile (Sempre Avanti), vittorie poi per Alessio Foglia, Simone Conti e Ambra Hasrama, tutti della Pf Imola. Nella main card di mma Manuel Lancioli (American top Team) batte Alberto Zanette (Dojo Treviso), Luca Benati (Shoot Team) batte Larabi Lakbir (Ars Duellatorum), Alex Bertinazzi (Usil) vince su Florin Fratila (Team Romania), Gianluca Rocca (Pride Santarcangelo) vince contro Youssuf Nonni (Burkina Faso).

Nell’under card sconfitti gli atleti dell’Usil Julind Pano, Giuseppe Santoro, Lorenzo Geminiani, Nicolò Bacchilega rispettivamente contro Zurab Giorgadze, Gionata Affatigato, Yaou Haman, Bardi Fisniku. Bel successo invece per Gheorghe Salcutan (Usil) opposto a Hamza Yakoubi (Shoot Team). "È stata una bella serata – commenta Andrea Minguzzi –, sono contento per Bertinazzi che si è imposto dopo due sconfitte in un incontro non per nulla scontato vincendo al secondo round con un ko ottenuto a terra".

m. a.