Il Circolo Imola festeggia due promozioni

Doppio salto in serie C1 per il Circolo Scherma Imola, a Montesilvano, nella tappa zonale di categoria. Il quartetto composto dai veterani Andrea Ufficiali, Matteo Capozzi, Matteo Bertaccini e dall’esordiente Federico Potena che sostituiva Giuliano Pianca hanno inanellato nel girone tutte vittorie. Poi ecco i successi contro il Club Scafati (45-27) e Orvieto (45-33). Sotto di 10 stoccate, è arrivata la rimonta con Pesaro (45-39) che ha significato la finalissima persa contro la corazzata Cervia (30-45). "Una soddisfazione immensa – commenta il direttore sportivo e atleta Andrea Ufficiali – perché è una vittoria che ci proietta nella categoria superiore dove potremo dire la nostra in virtù di un sodalizio coeso e ben equilibrato nelle qualità dei singoli interpreti". Le quote rosa, partite con i favori del pronostico, non ha tradito le attese. Il girone ha avuto un percorso netto. In pedana hanno brillato Alice Lambertini, Giulia Sudano, Sara Caffino e la rientrante, dopo l’infortunio alla mano, Kristianne Angeli Mariano.

m. m.