Il derby del riscatto lo vince l’Andrea Costa

di Luca Monduzzi

Il derby del riscatto va all’Andrea Costa. Nella partita più attesa i biancorossi ritrovano la giusta intensità per quasi tutta la partita e con la spinta davanti di Ranuzzi riescono a sconfiggere una Virtus a cui non basta l’indiavolato Mladenov.

L’Imola biancorossa si toglie così una scimmia dalla spalla e raggiunge in classifica i gialloneri, ancora a secco dopo la pausa. In un PalaRuggi pieno come nelle attese è forte l’avvio biancorosso con i primi 6 punti di Ranuzzi e la Virtus che prova con la zona a bloccare l’Andrea Costa. Mladenov e Galassi sono subito un pericolo per la difesa dei padroni di casa che tengono botta con i lunghi, prima di riuscire ad accendersi anche dalla lunga con Trentin e Fazzi a replicare al solito Mladenov in un quarto segnato dai ritmi subito altissimi ed equilibrato. Grandi ruota presto i suoi, buttando dentro anche Corcelli (che salirà presto a tre falli) in avvio di secondo quarto e l’esperienza di Ranuzzi si fa sentire tra la fine del primo e l’avvio del secondo quarto quando il bolognese ne mette 5 di fila e favorisce il break biancorosso (27-20 al 11’). Regazzi richiama i suoi, ma l’energia dell’Andrea Costa si fa sentire sull’attacco giallonero e Marangoni e Trentin possono così allungare oltre la doppia cifra (32-30). Regazzi insiste sulla zona per irretire l’Andrea Costa che però si fa sentire a rimbalzo e colpisce da tre. Cusenza firma al 15’ il massimo vantaggio (38-24) dei suoi che però, ripetendo il copione di altre volte, non riescono a sfruttare fino in fondo l’inerzia.

Anche perché la Virtus trova difficoltà contro la difesa biancorossa ma alla lunga è il solito Galassi a togliere le castagne dal fuoco, prima che l’ottimo Marangoni respinga la rimonta degli ospiti. La scossa giallonera arriva dopo la pausa con Galassi e Carta a punire le troppe imprecise conclusioni dall’arco di un’Andrea Costa ancora attaccata ai suoi vecchi difetti e sul 49-43 al 23’ coach Grandi prova a parlarci sopra. La riscossa arriva con la spinta sempre di Ranuzzi (5 di fila) e il nuovo allungo sul 56-43, ma la Virtus non molla, pur con la quarta penalità di Magagnoli, ritrovando la giusta energia per spingere efficacemente in contropiede e dalle mani di Mladenov arriva il 59-52 al 29’. Una problema al cronometro dei 24’’ di un canestro nell’immediato avvio dell’ultimo quarto allunga di fatto la pausa di un’altra decina di minuti. Montanari colpisce da tre al ritorno in campo (64-53) ma l’insistenza dalla lunga dell’Andrea Costa non porta altri frutti e inevitabilmente la Virtus ricuce subito con due triple di un indiavolato Mladenov che scatena lo spicchio di tifo dei gialloneri, arrivati sul 66-61 al 35’.

Il derby si accende, con l’Andrea Costa che riallunga con la tripla vitale di Cusenza e Mladenov che cade in un tecnico che Montanari converte, prima dell’uscita per falli sul 72-63 al 37’. Vigori non replica, Fazzi ne spara un’altra, poi sull’errore di Morara è Ranuzzi a dare ancora sicurezza.

Fazzi e Restelli colpiscono ancora e sull’82-66 i biancorossi coltivano per un istante la possibilità di rovesciare anche la differenza canestri dell’andata, ma Aglio ci mette una pezza e per il popolo biancorosso va benissimo così.