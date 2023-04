Il derby fra Andrea Costa e Virtus: show time

Le due cugine una di fronte all’altra a caccia dei due punti, in casa gioca l’Andrea Costa che proverà ad agganciare i gialloneri. Gli ingredienti per assistere a una grande partita non mancano, la V imolese deve riscattare il passo falso di domenica con Ancona: "In settimana – commenta coach Marco Regazzi – la squadra si è allenata con raziocinio mettendo in campo le giuste cose che deve fare, per le condizioni in cui si trova in questo momento. Direi che è stata una settimana normale con qualche inevitabile impasse". Il coach giallonero nel post gara con i marchigiani si era fatto sentire esprimendo il proprio disappunto: "Non ho parlato più di tanto dopo Ancona perché credo di avere a che fare con una squadra matura, una squadra di ragazzi responsabili, di teste pensanti e una squadra di persone che capiscono e sanno perfettamente quello che si doveva fare, ma che nell’ultimo match non è stato purtroppo fatto. Il gruppo conosce benissimo la situazione e si porterà dietro l’ultima esperienza". E’ il terzo derby stagionale dopo la Super Coppa in cui vinse l’Andrea Costa, mentre all’andata in campionato la V imolese se l’è aggiudicato largamente: "E’ la solita partita, la terza in stagione, che affrontiamo già da settembre, quindi sono passati otto mesi dal primo confronto diretto. Sappiamo tutti della rivalità di quello che è il contorno e ormai è una cosa abbastanza concreta. Le motivazioni e le sensazioni le abbiamo già vissute e noi dobbiamo solo preparare la squadra e la partita".

Un derby fra squadre che si allenano nella stessa palestra, giocano nello stesso teatro e si incontrano nei luoghi della città. La madre di tutte le partite è uno spot per il movimento sportivo imolese: "Tutte e due le squadre avranno le loro idee e cercheranno di svilupparle durante la partita, noi pensiamo a qualcosa, l’Andrea Costa penserà a qualcos’altro, come è giusto che sia. La partita si giocherà in campo quindi, alla vigilia, non ho tante sensazioni di qualcosa di particolare che possa accadere. Gli aspetti tecnici, ovviamente, possono essere un fattore, ma insieme a tanti altri aspetti". Sugli spalti i gialloneri avranno tanti tifosi al seguito, chi è rimasto fuori potrà guardarselo in abbonamento sul canale della Lega: "Credo che ormai abbiamo già detto tutto su quello che è il contorno e quello che rappresenta questa tifoseria per la squadra e la società. Con i tifosi c’è simbiosi, voglio ringraziarli, come sempre".

Antonio Montefusco