Il Guelfo a Molinella per il blitz Due fatiche per chiudere bene

Il campionato di C Gold è arrivato al penultimo capitolo, domani sera alle 21 la formazione giocherà sul campo del Molinella ultimo in graduatoria. Archiviata la pausa pasquale i ragazzi di Maurizio Agresti possono centrare un’affermazione che andrebbe ad aggiungersi alle 7 stagionali. Il match di Molinella è abbordabile, se vinto significherebbe blindare matematicamente il terzultimo posto del girone in un’annata, dove con la riforma dei campionati, non ci saranno retrocessioni in C Silver. Domani a Molinella e la settimana successiva a Ferrara, due partite in cui il Guelfo vincendole entrambe e grazie a una concomitanza di risultati, potrebbe agganciare in classifica la coppia formata da Francesco Francia Pallacanestro e Baskers Forlimpopoli a quota 18 punti. In questi due incontri, il club farà anche le valutazioni sui giocatori che faranno parte della squadra al via della prossima stagione agonistica. Due partite per dare lustro a un torneo dove probabilmente si poteva raccogliere qualche soddisfazione in più di quanto realmente è accaduto. Le altre gare: Francesco Francia Pallacanestro-S.G Fortitudo, Ferrara 2018-Anzola, Bologna 2016-Olimpia Castello, CMP Global Basket-Fulgor Fidenza, LG Castelnovo-Polisportiva Arena Montecchio, Reggio Emilia 2000-Baskers Forlipopoli.

La classifica: Reggio Emilia 2000 42; Bologna 2016 36; Fulgor Fidenza 34; Olimpia Castello 32; Ferrara 2018 28; Polisportiva Arena Montecchio 26; S.G Fortitudo 24; LG Castelnovo 22; CMP Global Basket 20; Baskers Forlimpopoli e Francesco Francia Pallacanestro 18; Guelfo Basket 14; Anzola 12; Molinella 10.