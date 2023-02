Questa sera il Guelfo Basket scende in campo alla Palestra Pertini di Bologna (palla a due ore 19) per affrontare la Cmp Global Basket. I bolognesi hanno due punti in meno dei guelfesi e giocheranno per centrare l’aggancio in graduatoria, la formazione di coach Agresti a dispetto della sconfitta maturata la scorsa settimana è in un buon periodo e punta a vincere per scalare qualche posizione finendo nel lato sinistro della graduatoria. Quello di oggi sarà comunque un match impegnativo, da due partite è cominciata la fase di ritorno, in mezzo c’è stato il mercato e le squadre un po’ alla volta stanno alzando il loro livello di competitività.

Serie C Gold girone unico: Ferrara-Reggio Emilia 2000, Bologna-Molinella, Polisportiva Arena Montecchio-SG Fortitudo, Francesco Francia -Olimpia Castello, LG Castelnovo-Baskers Forlimpopoli, Fulgor Fidenza-Anzola Basket.

La classifica: R. Emilia 2000 24; Fulgor F. e Bologna 22; Ferrara 20; Olimpia.18; LG Castelnovo e SG Fortitudo 14; Polisportiva Arena Montecchio, F. Francia e Guelfo 12; Baskers Forlimpopoli e Cmp 10; Anzola 8; Molinella 6.