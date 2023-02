CMP GLOBAL BASKET

92

GUELFO BASKET

76

CMP GLOBAL: Sorrentino 23, Ranocchi 19, Fin 16, Gergely 10, Trombetti 10, Tomesani 8, Tinti 6, Valenti, Lanzi, Lelli, Presti, Perini ne. All. Rota.

GUELFO: Naldi 22, Mazzotti 14, Torreggiani 8, Santini 7, Carella 6, Goi 6, Savino 6, Murati 3, Carpani 3, Sinatra 1, Franchini, Avoni ne. All. Agresti.

Arbitri: Ravizza, Viganò.

Note: parziali 20-27, 46-47, 73-60.

Il Guelfo Basket ha perso uno scontro diretto molto importante per la propria classifica, i gialloblù sono cosi stati raggiunti dalla CMP Global Basket a quota 12 punti. Una partita che gli uomini di Agresti hanno avuto in pugno nei primi due quarti chiusi entrambi davanti. Dopo l’intervallo lungo le cose sono cambiate, già alla terza sirena i felsinei avevano ribaltato il risultato a proprio favore. Recuperare 13 punti in dieci minuti non era semplice, la Global ha retto bene ed è arrivata sulla linea del traguardo con un vantaggio 16 lunghezze finali.

a. m.