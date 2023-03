Il Guelfo di Agresti si prepara al derby

Una domenica di derby per il Guelfo Basket, domenica sera alle 18 i gialloblù giocheranno al PalaFerrari di Castel San Pietro con l’Olimpia. Guardando la classifica delle due formazioni il pronostico è tutto dalla parte dei termali, ma trattandosi di un match fra vicine di casa, a cui parteciperà il pubblico delle grandi occasioni, l’esito della contesa è tutto da scrivere. Gli uomini di coach Claudio Agresti arrivano dalla buona affermazione interna con Forlimpopoli, una prestazione a cui dar seguito in un derby dove ci saranno in palio punti importanti per entrambe le squadre.

a. m.