Il Guelfo ko: la capolista è troppo forte

GUELFO BASKET

70

REGGIO EMILIA

98

GUELFO BASKET: Carella 6, Avoni, Torreggiani 3, Murati 6, Sinatra 34, Goi, Franchini, Savino 11, Mazzotti 11, Naldi 4, Santini, Tarozzi 3. All. Agresti.

BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Costoli, Aguzzoli 12, Paparella 3, Dias 7, Longoni 17, Merlo 17, Longagnani, Sakalas 14, Ferko 3, Codeluppi 7, Magni 18. All. Diacci.

Arbitri: Femminella di Reggio Emilia e De Santis di Modena.

Note: parziali 21-32, 37-56, 51-75.

Il pronostico è stato rispettato, il Basket 2000 Emilia non ha avuto grandi difficoltà nell’espugnare il PalaMarchetti. La capolista ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato e vincendo il viale 2 Giugno ha conquistato la matematica vittoria della serie C Gold.

I guelfesi onestamente non potevano fare di più, mancano due giornate al termine della stagione, il 15 aprile i gialloblù giocheranno in trasferta a Molinella mentre la settimana successiva il match a Ferrara. Due partite in cui fare bottino.

a. m.