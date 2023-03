Il Guelfo perde la guardia Carpani

E’ stata una settimana nera per il Guelfo Basket, la squadra sabato ha perso in casa con la Sg Fortitudo, poi è arrivata anche la cattiva notizia della partenza di Manuel Carpani. La guardia classe 2001 è un nuovo giocatore del New Flying Balls Ozzano e dal prossimo week end giocherà nel campionato di serie B. Coach Agresti perde un cestista importante nelle proprie rotazioni, un’assenza che andrà a complicare il finale di stagione a cui è attesa la squadra gialloblù.

In questo periodo lo staff tecnico deve fare a meno anche dell’infortunato Goi, un ulteriore defezione che va ad indebolire l’organico; attualmente i guelfesi sono terzultimi in graduatoria con 12 punti e sabato giocheranno sul campo di Anzola.

Un match di vitale importanza in vista del finale di regular season, gli anzolesi hanno vinto

4 partite e nello scontro diretto sul terreno amico proveranno ad accorciare le distanze.

a. m.