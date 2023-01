Il Guelfo sfida la Francesco Francia Un sigillo per l’aggancio in classifica

Dopo la bella vittoria con il Ferrara 2018, domani sera alle 20.45 il Guelfo Basket giocherà a Zola Predosa con la Francesco Francia Basket. I gialloblù di coach Claudio Agresti proveranno a dare continuità all’ultima affermazione, ma soprattutto giocheranno per tentare l’aggancio in graduatoria, le due squadre sono separate da due soli punti. L’impresa è decisamente abbordabile per i guelfesi, a patto però che il gruppo giochi per 40 minuti senza subire nessun calo di tensione. La gara di Zola sarà anche un bel banco di prova per il futuro, l’obiettivo del Guelfo è quello di scalare qualche posizione per giocare un campionato il più tranquillo possibile. La Francesco Francia è un’avversaria di non facile lettura e per tornare a casa con due punti serve una bella prestazione in tutte le zone del campo; una prova del genere è decisamente nelle corde dei ragazzi allenati da Agresti.

Le altre gare (prima giornata di ritorno): Ferrara 2018-Baskers Forlimpopoli, Bologna 2016-Reggio Emilia, CMP Global Basket-S.G. Fortitudo, Molinella-Olimpia Castello, LG Castelnovo-Anzola Fulgor Fidenza-Polisportiva Arena Montecchio.

La classifica: Reggio Emilia, Fulgor Fidenza e Bologna Basket 2016 20; Ferrara 2018 18; Olimpia Castello 14; Polisportiva Arena Montecchi, LG Castelnovo, S.G Fortitudo e Francesco Francia Pallacanestro 12; Guelfo Basket 10; Anzola e Baskers Forlimpopoli 8; Molinella e CMP Global Basket 6. Reggio Emilia e Guelfo Basket una partita da recuperare.

a. m.