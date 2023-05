Il maltempo stoppa l’Andrea Costa: rinviata la gara con Fiorenzuola

di Luca Monduzzi

È stata rinviata a data da destinarsi, probabilmente a lunedì, gara due della serie tra l’Andrea Costa e Fiorenzuola. Una decisione inevitabile, visto il peggioramento del maltempo, arrivata ieri pomeriggio da parte della Federbasket e della Lega Nazionale Pallacanestro, alla luce dell’emergenza e dell’ordinanza del sindaco che aveva decretato la chiusura degli impianti sportivi comunali fino a oggi (ieri non a caso è saltato anche l’allenamento dei biancorossi).

Considerando la già disposta chiusura del PalaRuggi per questo weekend (da venerdì) a causa del Gran Premio, quella di lunedì appare come la data più indicata per tornare in campo nel palasport di via Oriani, come peraltro ha suggerito la stessa Lega Nazionale Pallacanestro invitando le società a concordare le nuove date.

Date che interesseranno anche la disputa delle gare da giocarsi in casa di Fiorenzuola, a partire da gara-tre (originariamente prevista per questo venerdì) in programma al palasport di Castell’Arquato.

I Bees conducono la serie (al meglio delle cinque gare) per 1-0 e con il successo di lunedì hanno di fatto annullato il fattore campo in mano ai biancorossi, che ora devono assolutamente vincere la prossima per non dare in mano a Fiorenzuola la chance di chiuderla sul proprio campo.

Parlando di campo, il rinvio di gara-due oggettivamente parlando non può che far bene a un’Andrea Costa uscita decisamente male dopo gara uno e bisognosa di ricaricale le pile. Sia a livello fisico, con la piccola speranza di provare a recuperare un po’ di più Restelli (lunedì utile solo a far presenza, ma nulla più per la fasciatura alla mano), ma anche mentale, per ritrovare quella brillantezza che aveva caratterizzato il miglior momento biancorosso nel corso del torneo.

"Abbiamo approcciato bene la partita, facendo scelte giuste in attacco e giocando a un buon ritmo – spiega coach Federico Grandi –. Non abbiamo capitalizzato l’ottimo inizio perché abbiamo sbagliato tiri facili e chiuso soltanto sopra di tre all’intervallo. Negli ultimi tre quarti siamo calati a livello di intensità e di ritmo, faticando a trovare tiri aperti e sappiamo bene le nostre difficoltà contro la difesa schierata. Inoltre abbiamo dovuto gestire i problemi di falli di giocatori importanti. Fiorenzuola è stata più cinica e decisiva in alcuni momenti e ha meritato".

Un’Andrea Costa che ha tirato complessivamente male dal campo (2063), ma che ha fatto ancora peggio ai liberi, con quel 1126 che ha fatto cadere le braccia a parecchi tifosi.

"Un dato che grida vendetta – non usa giri di parole Grandi –, perché come ho detto serve essere più cinici. E oltre ai liberi abbiamo sbagliato anche tanti tiri facili in avvicinamento".