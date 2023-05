Il mezzofondista si migliora ancora

Buoni risultati per l’Atletica Imola Sacmi Avis. A San Marino, in un meeting regionale su pista Mattia Turchi scende sotto il muro dei 51’’ nei 400 metri, già effettuato ad Ancona. Con 50’’50 segna il nuovo pb piazzandosi terzo. Federico Ferrucci ottiene il nuovo personale di 51“63. La junior Lovepreet Rai è terza assoluta con 1’00“01. I risultati migliori arrivano dalle allieve. Sul giro della morte (400 metri) esordisce Giada Martelli col crono di 1’01"86. Nei 1500 Viola Di Renzo corre in 5’04“34. A Milano, nel Walk & Middle Distance Night, il bolognese Luis Matteo Ricciardi corre i cinque chilometri in pista facendo segnare un personale di 14’29“37, nonostante la febbre. Poi a Castelnovo ne’ Monti, nel CdS gli allievi imolesi hanno conquistato il secondo posto di squadra. Nel decathlon Enea Zaccarini è vicecampione regionale con 5.218 punti ottenendo il minimo per i campionati italiani Allievi. Buona prova anche per Alessandro Tampellini che chiude in nona posizione con 4.252 punti. Chris Garsone conclude con 3027 punti. Andrea Mazzanti gareggia nella doppia veste di coach e atleta. Nelle multiple il capitano conquista con 5.125 punti il titolo di vicecampione regionale. Nell’eptathlon donne Guia Fattorini conquista la terza posizione assoluta in regione con 3.595.