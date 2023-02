Dopo tre settimane di pausa, questo pomeriggio alle 18 la Clai torna in campo e giocherà sul campo della Lucky Wind Perugia, è la prima giornata del girone di ritorno e le due squadre sono separate in classifica da un solo punto. Per le ragazze di Nello Caliendo vincere a Perugia significherebbe superare le umbre e mettersi all’inseguimento della terza piazza che dista due punti ed è occupata dal Mosaico Ravenna: "Durante il girone d’andata – commenta coach Caliendo – siamo cresciute davvero tanto. Quando siamo partiti non eravamo molto convinti dei nostri mezzi. Non è stato semplice assemblare la squadra dal nulla. All’inizio tutto è andato molto bene, poi abbiamo avuto una flessione, credo dovuta principalmente alla qualità degli avversari. Ora ci attende la seconda parte di stagione dove proveremo a fare il meglio possibile a partire dalla sfida iniziale con Perugia".

Serie B1 girone D: Clementina-Volley Team Bologna, Libertas Forlì-Campagnola Emilia, Angelini Cesena-Zerosystem Modena, Corridonia-Mosaico Ravenna, Altino-Volley Modena, riposa Pieralisi Jesi.

La classifica: Volley T. Bologna 31; Altino 28; Ravenna 23; Perugia 22, Clai Imola 21; Corridonia 20; Forlì 19; Jesi 18; Emilia 16; Cesena 13; Clementina 10; V. Modena 8; Z. Modena 5.