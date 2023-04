Il Romagna chiude con Pressano e pensa ai playout

Nell’ultima giornata della stagione regolare della serie A Gold la Pallamano Romagna ospita alle 19 alla Cavina il Pressano. La partita non ha importanza perché gli arancioblù, ultimi, sono già certi di affrontare il Fondi nei playout il 6 maggio tra le mura amiche e il 9 ed eventualmente il 10 maggio in terra laziale. I trentini invece sono sesti in graduatoria a quota 29 punti in una posizione tranquilla fuori dai giochi per lo scudetto.

Il Romagna comunque è chiamato a terminare a testa alta una stagione avara di soddisfazioni, al ritorno tra i big della pallamano nazionale.

Sono state solo due le vittorie con Fondi e Carpi e altrettanti i pareggi con Campus Italia e Secchia Rubiera e è necessario alzare l’asticella in vista del rush finale, per puntare a tramutarsi nella sorpresa dei playout.

La classifica: Brixen 42; Merano 40; Fasano 39; Raimond Sassari 37; Conversano (pen. -7) 34; Pressano 29; Bozen, Cassano Magnago 25; Siracusa 20; Fondi 16; Secchia Rubiera 12; Campus Italia, Carpi 9; Pallamano Romagna 6. m.m.