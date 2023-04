Il Romagna di Melis pronto per la volata

La Youth League, il campionato nazionale under 20 entra sempre più nel vivo. In questo fine settimana è in programma la quarta e ultima fase eliminatoria che decreterà le otto squadre che prenderanno parte al Final Round previsto dal primo al 4 giugno. Questo concentramento ha sede a Belluno e vede la Pallamano Romagna impegnata oggi alla Spesarena alle 13,45 contro Palazzolo. Il secondo match si disputa domani alle 17,30 e vede gli arancioblù opposti al Leno. Di prima mattina, alle 9,30, spazio sabato 8 aprile alla sfida contro Ferrarin. Al termine della tre giorni si tireranno le somme stilando la classifica finale. Al momento la Pallamano Romagna è quinta con 10 punti, frutto di cinque successi e tre battute d’arresto, 247 reti realizzate, 218 subite. Per qualificarsi la formazione di coach Mattia Melis deve guadagnare una posizione superando almeno il Molteno che possiede 12 punti mentre in testa, con due lunghezze di distacco, c’è un terzetto composto da Cassano Magnago, Pressano e Merano. m.m.