Il Romagna di Melis si consola con l’esordio del giovane portiere Pulli

PALLAMANO ROMAGNA

25

JUNIOR FASANO

35

ROMAGNA: Redaelli, Pulli, Bianconi, Amaroli 1, Essam 4, Chiarini 1, Rotaru 2, Tassinari, Di Domenico 1, Zavagli, Antic 7, Alonso Garcia 8, Rinaldo, Ramondini, Bandini 1, Gollini. All. Melis.

FASANO: Leban, Sibillo, Corcione, Ostling 3, Petrovski 4, Beharevic, Cantore, Frederiksen, Notarangelo 8, Messina 1, Boggia, Pugliese, Sperti 10, Angiolini 6. All. Fovio

Arbitri: Anastasio e Zappaterreno.

Note: primo tempo 12-19.

Niente da fare per il Romagna contro il Fasano che si conferma squadra di altissima caratura e che, con due partite da recuperare, è alla ricerca di rientrare in zona playoff scudetto. Altri obiettivi per gli arancioblù che stanno cercando di portarsi a un buon livello per giocarsi tutte le proprie carte negli ormai inevitabili playout salvezza. Tra i padroni di casa da segnalare il debutto in serie A Gold del portiere classe 2005 Thomas Pulli, autore di tre belle parate.

Le altre gare: Siracusa-Sassari 24-25, Campus Italia-Fondi 34-36, Pressano-Brixen 22-26, Carpi-Merano 29-37, Conversano-Rubiera 35-22, Cassano-Bolzano.

La classifica: Brixen 39, Conversano 33, Merano 32, Fasano e Sassari 29, Pressano 25, Bolzano 24, Cassano Magnago 21, Siracusa 15, Fondi 14, Carpi 7, Secchia 6, C. Italia 5, Romagna 4.