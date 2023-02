Il Romagna di Tassinari perde la sfida salvezza Ultimo posto a quattro punti: serve una scossa

SECCHIA RUBIERA

31

PALLAMANO ROMAGNA

24

SECCHIA RUBIERA: Rivi, Voliuvach, Bortolotti 1, D’benedetto 7, Naghaviahosseini 2, Panettieri, Cavina 1, Bartoli, Hila, Dall’Aglio 3, Strada 1, Bonassi, Oleari 2, Patrocini 3, Boni 3, Pereira 8. All. Galluccio.

PALLAMANO ROMAGNA: Lombes, Redaelli, Bianconi, Amaroli, Albertini, Mazzanti, Chiarini 1, Gollini, F. Tassinari 2, Rotaru 3, Di Domenico 1, Zavagli, Bandini, Rinaldo 3, Alonso 6, Antic 8. All. D. Tassinari.

Arbitri: Bocchieri e Scavone.

Note: primo tempo 15-12. Espulso: Alonso.

di Mirko Melandri

Lo scontro diretto per la salvezza in serie A Gold tra Secchia Rubiera e Pallamano Romagna sorride ai modenesi (31-24).

La formazione allenata da coach Domenico Tassinari non dà continuità al successo ottenuto sabato scorso contro Fondi e resta così solitaria in fondo alla classifica con solamente quattro punti.

La squadra guidata da coach Galluccio, invece, sale a sei punti in attesa di riavere i cinque punti che le erano stati tolti ingiustamente. Dopo un inizio di partita punto a punto in cui gli arancioblù ottengono l’unico vantaggio (1-2) i padroni di casa meritano la conquista dell’intera posta in palio soprattutto nella ripresa. Nella prima frazione di gioco i locali partono in quarta andando sul 7-2 al 15’.

Il Romagna mantiene a lungo questo svantaggio tranne nel finale in cui porta tre le lunghezze quando si va a prendere il tè a fine primo tempo.

Nella ripresa il copione del match non cambia perché gli ospiti non danno l’impressione di rimontare e il Secchia non deve faticare più di tanto per allargare il compasso.

All’11’ arriva il massimo vantaggio (22-15) griffato da Oleari e Patroncini. Prima della sirena i modenesi hanno la partita in ghiaccio e il punteggio finale rispecchia i valori in campo. Nelle fila arancioblù da elogiare il pivot, classe 2005, Mirco Rinaldo, che sostituendo l’egiziano Essam, non utilizzabile, realizza una tripletta a coronamento di una bella prestazione.

Tra i portieri Lombes si disimpegna bene. ma non gioca ai livelli del match con i laziali mentre Martino Redaelli dà il suo contributo quando è chiamato in causa. Alonso Garcia la combina grossa facendosi espellere per due infrazioni simili.

Ora la band di coach Tassinari è chiamata a dare subito una scossa se vuole avere ancora qualche speranza di restare in serie A.

Le altre gare: Sassari-Carpi 38-29, Bozen-Pressano 29-26, Merano-Campus Italia 39-34, Fondi-Conversano 17-27, Brixen-Siracusa 36-26, Fasano-Cassano Magnago 14 marzo.

La classifica: Brixen 37; Conversano 31; Merano 30; Sassari, Fasano* 27; Pressano 25; Bozen 24; Cassano Magnago* 21; Siracusa 15; Fondi 12; Carpi 7; Secchia Rubiera 6; Campusi Italia 5 e Pallamano Romagna 4.