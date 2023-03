Il Romagna ospite del Campus Italia

La "Casa della Pallamano" a Chieti è teatro del match tra Campus Italia e Pallamano Romagna che si disputa alle 17,30. Capitan Fabrizio Tassinari e compagni affrontano la nazionale composta da ragazzi di 16, 17 e 18 anni che parteciperà alla serie A Silver nella prossima stagione. In classifica il Campus Italia ha sette punti, frutto di due successi, tre pari e 17 sconfitte, 622 gol fatti e 758 subiti. La formazione guidata dal trio composto da Melis, Folli e Bicio Tassinari è reduce da una buona prova contro i campioni in carica del Conversano. Durante la partita il terzino destro Victor Alonso si è infortunato e non dovrebbe recuperare.