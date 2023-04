Il Romagna scalda i muscoli Nel mirino i playout contro Fondi

La Pallamano Romagna sta lavorando per arrivare in condizione buona alla prima partita dei playout in programma sabato 6 maggio alla palestra Cavina contro Fondi. Poi martedì 9 è prevista gara-2 a Fondi e il giorno successivo l’eventuale sfida decisiva. Chi vince si salva, la perdente affronta la perdente tra Carpi e Secchia. Il trio composto da Mattia Melis, Fabrizio Folli e Fabrizio Tassinari ha fatto disputare alcuni test amichevoli al team arancioblù che hanno permesso di mantenere il ritmo della partita. Nello specifico gli avversari sono stati Ferrara e Cingoli e poi è stata giocata una partitella in famiglia. "Arriviamo a questo importante appuntamento – afferma il presidente Vito Sami – con qualche giocatore infortunato. Cristian Amaroli ha un problema al tendine d’Achille, Martino Redaelli ha subito una distorsione a una caviglia mentre il rientro di Victor Alonso è molto difficile". Il numero uno arancioblù continua: "Vincere in casa ci consentirebbe di andare nel Lazio senza essere rassegnati e anzi potremmo giocarcela anche all’eventuale "bella". Abbiamo battuto Fondi tra le mura amiche e quindi non sono insuperabili. Bisogna vedere se recupereranno il cecchino Canete".

Quest’ultimo è il capocannoniere della serie A Gold con 230 reti all’attivo ma non ha giocato gli ultimi incontri a causa di una frattura del naso. La Federazione della pallamano, a differenza di altre, non permette l’utilizzo della maschera protettiva e dunque al momento non si sa se coach Giacinto De Santis potrà impiegarlo. Tra Carpi e Secchia Rubiera che si incontrano nell’altro playout, Sami, in caso di vittoria, non ha preferenze: "Abbiamo battuto in casa i modenesi nettamente mentre con Secchia ne abbiamo pareggiata una. Loro sono altalenanti a livello di risultati perché alternano grandi prestazioni in casa mentre fuori sono carenti".

Mirko Melandri