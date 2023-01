Il Romagna si rafforza con Alonso

La Pallamano Romagna ce la mette tutta assicurandosi i servizi del terzino destro mancino spagnolo Victor Alonso Garcia, comunemente detto Victor Alonso che stava militando nel Besa Famgas nella Superliga del Kosovo e nella stagione 201415 è stato in nazionale. Nato a Gijon il 9 marzo 1990 in carriera il giocatore ha debuttato nel Portland San Antonio per poi passare da Oviedo, Valladolid, Atletico Madrid, Ademar Leon, Stiinta Dedeman Bacau, Us Creteil, Angel Ximenez P. Genil, Besa Famgas, Ness Ziona e nuovamente in Kosovo. Ha giocato la finale nel 2011 della Copa del Rey in Spagna, ha vinto al Liga del Kosovo nel 2021 e nel 2022 facendo il double con la Coppa. Arriverà il 16 e disputerà il primo match contro Sassari domenica 22 gennaio. "In tutta la mia carriera – dice – ho lottato per vincere titoli e questa volta la proposta dei romagnoli ha attirato la mia attenzione. Gli arancioblù hanno due punti e devono salvarsi. Si tratta di una bella sfida".

m. m.