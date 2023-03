Il Romagna sorride

PALLAMANO ROMAGNA

32

CARPI

20

PALLAMANO ROMAGNA: Lombes, Redaelli, Di Domenico 5, Amaroli 1, Albertini 2, Ceroni 1, Tondini, Gollini, Tassinari, Mazzanti 3, Chiarini, Rotaru 4, Essam 3, Antic 10, Zavagli 1, Lo Cicero 2. All. Melis.

CARPI: Se. Haj Frej, Sa. Hej Frej, Monzani, Meiri 1, Ben Hadj, S. Serafini 1, Soria, Nocelli, Carabukea 2, Kasa 10, Coppola 1, Dalolio 1, Beltrami, Sortino 4, Ceccarini. All. D. Serafini.

Arbitri: Passeri e Rinaldi.

Finalmanete la seconda gioia. Il Romagna ottiene la seconda vittoria battendo il Carpi. Questi due punti mantengono gli arancioblù all’ultimo posto in zona playout, ma dimostrano che il Carpi è ampiamente alla portata: il successo non è mai in discussione. Grande prova corale di capitan Fabrizio Tassinari e compagni che applicano una difesa compatta e in attacco si fanno apprezzare con il collettivo impreziosito dalle 10 reti di Ivan Antic.

Le gare: Fasano–Brixen 39-27, Merano–Cassano 30-26, Sassari–Bozen 26-23, Fondi–Pressano 25-26, Secchia–Siracusa 21-29, Conversano–Campus 46-31.

La classifica: Brixen 42; Merano 38; Fasano 37; Raimond Sassari 35; Conversano 32; Pressano 27; Bozen 25; Cassano 23; Siracusa* 17; Fondi 1;, Secchia 11*; Carpi, Campus 9; Romagna 6.