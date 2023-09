Il Romagna spaventa Cingoli con Mazzanti e Di Domenico

34

PALLAMANO ROMAGNA

29

: Mihail, Albanesi, Strappini 5, D’Benedetto 5, Codina 7, Somoyi 3, Alden Ali 3, Rossetti 1, Mangoni 3, D’Agostino 2, Ciattaglia 4, Bordoni 1, Compagnucci, Latini, Ottobri, Tapuc. All. Palazzi.

PALLAMANO ROMAGNA: Mandelli, Maistrello, C. Mengoli 2, Albertini, Mazzanti 4, Tondini, Rotaru 3, Zavagli 2, Di Domenico 6, Bellini 4, Lamarca 6, Ramondini 2. All. Moriana Lopez.

Note: 15-13

Rispetto al match amichevole giocato a Mordano il risultato tra Cingoli, militante in serie A Gold, e la Pallamano Romagna è stato più equilibrato. I locali volano sulle ali dell’entusiasmo (5-0 al 7’). La retroguardia arancioblù e "Greg" Mazzanti in fase offensiva non fanno scappare gli uomini guidati dall’ex Serguo Palazzi. Al 15’ è ancora Mazzanti a portare avanti i romagnoli (6-7). Al 20’ Strappini e compagni compiono il ribaltone (12-8), poi per gli ospiti vanno a segno Zavagli, Cristian Mengoli, Ramondini e Di Domenico (15-13 al 30’). Cingoli è più avanti nella preparazione e nella tenuta fisica, visto che sabato c’è l’esordio coi campioni in carica del Fasano.

I marchigiani allungano 17-14 al 3’, Bellini replica con una doppietta (17-16 al 5’), quindi Rotaru e Zavagli impattano a quota 18 al 12’. A 10’ dalla fine, con un rigore, Cingoli effettua il sorpasso, gestendo poi gli ultimi minuti (30-27 al 24’). Nel finale il ritmo di gioco di Cingoli fa la differenza, seppur minima, contro una squadra con tante rotazioni.

Mirko Melandri