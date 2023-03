Il Romagna torna alla Cavina: battere il Carpi per la risalita

Dopo due sortite al PalaCattani a Faenza la Pallamano Romagna torna nel suo habitat naturale della palestra Cavina dove stasera alle 19 affronta il Carpi. Si tratta di un incontro tra due team che disputeranno certamente i playout. Agli arancioblù i due punti potrebbero servire per tentare di lasciarsi indietro gli ultimi due posti della graduatoria. I carpigiani hanno nove punti, cinque in più del Romagna avendo vinto quattro partite, una pareggiata e 18 perse segnando 631 gol e subendone 752. Sul fronte dei convocati, non sarà presente il terzino destro Victor Alonso che ha subito un grave infortunio nel match con Conversano procurandosi una distrazione al retto femorale. Quasi certamente il giocatore che stava facendo la differenza dando un apporto di qualità finisce qui la stagione a meno che non si riprenda in tempo per la post season, cioè per la disputa dei playout. Parlando del Carpi, il miglior marcatore risulta essere Alex Coppola, autore di 128 gol, seguito da Kreshnik Kasa, a 10 lunghezze di distanza. In terza posizione troviamo Francesco Ceccarini che ha realizzato 82 segnature.

La formazione allenata da Davide Serafini arriva a Imola piena di entusiasmo perché è reduce da un convincente successo (29-21) in un altro scontro diretto contro il Secchia Rubiera. Il mattatore è stato il solito Alex Coppola che è andato segno in ben 13 occasioni.

Le altre gare: Fasano–Brixen, Merano–Cassano Magnago, Fondi–Pressano, Secchia Rubiera–Siracusa, Sassari–Bozen, Conversano–Campus Italia.

La classifica: Brixen 42; Conversano 37; Merano 36; Fasano 35; Sassari 33; Bozen, Pressano 25; Cassano Magnago 23; Fondi 16; Siracusa 15*; Secchia Rubiera 11*; Carpi, Campus Italia 9; Pallamano Romagna 4.

Mirko Melandri