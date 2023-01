Il Romagna trova Garcia e spera

Per una Pallamano Romagna che ha solo due punti è facile parlare spesso di testacoda. E’ il caso dell’incontro in programma alle 20,30 a Merano contro la formazione altoatesina.

La squadra allenata da coach Juergen Prantner è la seconda forza del campionato di serie A con 26 punti, frutto di 12 successi, 2 pareggi e 3 sconfitte, 512 reti fatte, 441 prese. La novità dell’ultimo istante riguarda il tesseramento del nuovo terzino destro mancino Victor Alonso Garcia che quindi esordirà in Italia. La dirigenza attendeva il permesso della Federazione kosovara in cui stava militando il giocatore che non aveva potuto debuttare martedì scorso contro Sassari.

Le altre gare: Cassano Magnago–Siracusa, Bozen–Carpi, Fondi–Secchia Rubiera, Sassari–Conversano, Fasano–Pressano, Brixen–Campus Italia.

La classifica: Brixen 31; Merano 26; Conversano, Fasano 25; Pressano 23; Sassari 21; Bozen 20; Cassano Magnago 19; Siracusa 13; Fondi 10; Carpi ,Campus Italia 5; Secchia Rubiera 4; Pallamano Romagna 2.

m.m.