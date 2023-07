Ilaria e il suo mondiale sette bellezze "Che orgoglio stare ancora a questi livelli"

di Luca Monduzzi

Ilaria Bianchi raggiunge quota sette. Sette come i Mondiali che andrà a disputare con questo di Fukuoka, dove la nuotatrice di Castel San Pietro sarà la veterana tra le ragazze del gruppo azzurro con i suoi 33 anni (tra i maschi solo Piero Codia la supera di un anno per età) e soprattutto gli innumerevoli eventi internazionali a cui ha preso parte, su tutte le quattro partecipazioni olimpiche (con il cielo toccato con il quinto posto nella finale dei 100 farfalla a Londra 2012). In Giappone ‘Iaia’ scenderà in vasca nei suoi amati 100 farfalla (nella notte tra sabato e domenica nelle batterie) e nelle staffette, pronta a divertire e divertirsi.

E quanto al futuro, l’idea di nuotare ancora ci sarebbe, ma… Ilaria Bianchi, come si sente a nuotare il suo settimo Mondiale?

"Mi ritrovo a nuotare contro avversarie che hanno anche 14 anni meno di me, e questo succede da un po’ di anni, ma sono contenta perché, a dispetto dell’età e della fatica che è sempre più presente, sono ancora qua. È un motivo di orgoglio esserci, mi fa piacere essere quella con più esperienza, un aiuto per le ragazze più giovani".

Come le sue compagne all’Azzurra Costanza Cocconcelli e Sofia Morini…

"Loro nuotano sempre con me e sanno che possono chiedermi tutto, siamo molto affiatate in allenamento. Mi fa piacere essere con loro, e anche con il nostro tecnico Fabrizio Bastelli, per ritrovare anche in Giappone il clima giornaliero che abbiamo in allenamento".

L’ultima volta al Mondiale arrivò una semifinale nei 100; questa volta?

"Questa volta mi dispiace ma non credo che farò un Mondiale da protagonista. Ci metterò tutto quello che ho ma vedo difficile riuscire a nuotare un tempo per fare la semifinale. Sono due anni che non nuoto un tempo sui 57’’, che facevo al top della carriera e che è sempre difficile replicare. L’obiettivo è ritrovare i tempi che ho fatto ad aprile, poi vediamo come andrà. Non ho nulla da perdere".

Qual è il suo stato di forma?

"Prima di partire c’è stata la finalizzazione della preparazione, scendendo a livello di carico. Al Sette colli non ero al top, ho nuotato un 58’’9 che è troppo alto. In acqua però mi sento abbastanza bene e spero di arrivare bene per la gara".

Sta facendo un pensierino a cosa fare in futuro, magari già dopo il Mondiale?

"La prossima stagione vorrei essere ancora qui, ma veniamo da una stagione a Bologna in cui è stato difficile allenarsi, trovandoci a cambiare vasca ogni settimana. Se le cose torneranno più semplici bene, se invece dovesse ripresentarsi la stessa situazione ci sarà da impazzire per allenarsi; a quel punto farò qualcos’altro. Comunque ci penseremo dopo l’estate".