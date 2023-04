Imola alza la testa con San Benedetto "Sigillo importante"

L’Imola Rugby ottiene un successo nello scontro valido per la salvezza contro San Benedetto col punteggio di 31-27 rilanciando le proprie ambizioni di mantenimento della categoria, cioè la serie B. Nonostante qualche errore tecnico di troppo, i giocatori allenati da Sam Morton sono stati protagonisti di una reazione importante dal punto di vista caratteriale. Dopo un primo tempo equilibrato col San Benedetto che va a riposo in vantaggio sul 20-17, grazie a due mete trasformate di Pellei e due calci di punizione di Di Bartolomeo.

L’avvio del secondo tempo è stato caratterizzato dai marchigiani che hanno messo alle corde gli imolesi. Al 44’, la terza marcatura di Pellei sembra mettere la parola fine anche sui sogni di salvezza romagnoli, ma i padroni di casa non mollano, prima accorciando grazie ad una meta del subentrante Magnani, trasformata da Martinelli, poi portandosi a casa cinque punti agli sgoccioli grazie ad una meta tecnica. Imola si avvicina alle dirette concorrenti. Siena, sconfitta in casa da Modena, è lontana solo sei punti. I rossoblù non devono fallire i prossimi appuntamenti, visto che se la vedranno con squadre invischiate nella lotta per salvezza. Domenica alle 15,30, gli uomini di Morton faranno visita a Formigine, già battuta all’andata. "Devo fare i complimenti ai ragazzi – dice il vice allenatore Alessandro Santandrea – perché abbiamo portato a casa una vittoria fondamentale. Da un punto di vista caratteriale siamo stati grandiosi, crediamo nella salvezza e l’abbiamo dimostrato".

La classifica: Viadana B 80; Giacobazzi Modena 77; Florentia 76; Bologna 63; Firenze 51; Jesi 26; Highlanders Formigine 25; Lions Amaranto 24; Ur San Benedetto 22; Cus Siena 18; Imola 12.

m.m.