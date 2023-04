Imola ancora sconfitta, il vice coach Santandrea: "Risultato troppo severo"

Perde anche contro la Florentia (46-6) l’Imola Rugby nonostante che i ragazzi allenati da Morton abbiano giocato un buon rugby al cospetto della terza forza del campionato di B. I rossoblù non sono stati concreti, non approfittando dei momenti positivi. L’inizio di Romano e compagni è stato buono, tanto da trovare due calci piazzati nei primi 18’ per il 10-6. I toscani sono saliti in cattedra, facendo fruttare le tre-quattro individualità importanti, su tutti Gomez Artal, chiudendo il primo tempo sul 22-6. Nella ripresa, pur non facendo brutta figura, Imola non ha riaperto la partita, permettendo ai localo di archiviare la pratica. La formazione romagnola è costretta a tornare a casa senza punti. Tutte le dirette concorrenti hanno portato a casa punti rendendo la situazione piuttosto complicata. Nelle prossime quattro gare i rossoblù saranno attesi da scontri diretti. Si tratta di appuntamenti da non fallire ripetendo le ultime prestazioni.

"Il risultato è ben più severo – dice il vice coach Alessandro Santandrea - di quanto abbia fatto vedere il campo. Abbiamo saputo rendere la vita difficile a una corazzata, che fino all’ultimo si giocherà la vittoria del campionato. Purtroppo non siamo cinici, segniamo poco rispetto alla mole di gioco che produciamo. Giocando così nelle prossime uscite ci toglieremo delle soddisfazioni con squadre al nostro livello".

m. m.